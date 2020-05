Inzwischen gibt es in den USA die meisten Corona-Patientinnen und -Patienten. Zum ersten Mal wurde das Virus in China entdeckt. Dort haben sich viele Menschen mit dem Virus angesteckt.



Auch in Europa breitet sich das Coronavirus immer weiter aus - die meisten Fälle in Europa gibt es zurzeit in Spanien. Aber auch in Italien, Frankreich und Deutschland haben sich viele Menschen angesteckt.



Weniger betroffen sind bisher Länder in Afrika und Australien. Es gibt mittlerweile aber kaum ein Land mehr auf der Welt, das keinen Corona-Fall meldet.