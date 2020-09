Laut der Kinderpsychiaterin Möhler unterscheidet sich das innerliche Trauma-Erleben bei Jungs und Mädchen nicht sehr stark. Wenn sich geflüchtete Kinder in einer neuen Gesellschaft und Umgebung wiederfinden, herrscht vor allem ein Gefühl von Unsicherheit. Sie verstehen viele Zusammenhänge nicht und ihr Trauma kann durch äußere Reize leicht getriggert werden. Umso wichtiger sei es, dass sie jemanden an der Seite haben, der ihnen alles erklärt und hilft, das Neue einzuordnen, so die Ärztin. Denn: "Sobald sich ein Kind angegriffen fühlt, reagiert es auch darauf: Ein Mädchen geht eher in den Rückzug und in die Selbstverletzung, ein Junge geht zum Gegenangriff." Was die Kinder vorrangig brauchen, sei Transparenz und Sicherheit: