"Ich fange mal mit dem positiven Teil an. Für mich persönlich hat es auch eine bereichernde Funktion. Weil es nämlich Ebenen gibt, wo ich mit anderen kommunizieren kann, überall auf der Welt. Leute, die ich kenne oder nicht kenne, von denen man weiß, dass man ähnliche Interessen hat oder über irgendetwas berichtet. Da kann ich mich wunderbar austauschen. Über soziale Medien kann mir auch eine Workers-Union mit Frauen, die in der Textilindustrie in Bangladesch arbeiten, mitteilen - guck mal, da passieren Fehler im Auftrag deutscher oder europäischer Unternehmen. Gut.



Aber der ganz große Teil ist der gefährliche, hier verdienen Leute Geld, richtiges Geld mit Klicks, und die meisten Klicks sind bei Emotion, und deshalb gehen da Emotionen ohne Ende durch. Und wir haben ja gerade durch eine Whistleblowerin auch noch einmal erfahren, dass zum Beispiel auch YouTube einfach auf junge Leute so in dem Kontext gar keine Rücksicht nimmt.