Neuronale Netzwerke verarbeiten die einzelnen Bildpunkte, auch Pixel genannt. Jeder Pixel kann dabei bis zu 256 unterschiedliche Farbwerte haben. Je nachdem, wie viele Pixel für die Klassifikation eines Verkehrsschildes bearbeitet werden, haben wir es dann mit 256 hoch 1.000 oder 256 hoch 10.000 möglichen Bildern, also Verkehrszeichen, zu tun.



Für jedes mögliche Verkehrszeichen muss dabei die Wahrscheinlichkeit berechnet werden. Für das klassifizierte Verkehrsschild wird dann eine Wahrscheinlichkeit ausgegeben, die über eine Liste von 256 hoch 10.000 Wahrscheinlichkeiten definiert ist. Dadurch ist das Verfahren so schnell und leistungsfähig, aber auch für physische Manipulationen anfällig.



Zudem umfasst der Katalog der hinterlegten Verkehrszeichen in der Regel weniger als 300 Schilder. Der ständige Abgleich mit dieser Bilderliste sorgt für Klassifizierungsergebnisse in weniger als einer Sekunde.