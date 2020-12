Der Fall Timnit Gebru hat die Debatte um Vorurteile, die in Software mit Künstlicher Intelligenz fest verdrahtet werden, vor wenigen Tagen angeheizt. Timnit Gebru gilt als eine der besten Forscherinnen in Sachen KI und war Vize-Chefin der Google-Arbeitsgruppe über Ethik in der Künstlichen Intelligenz.