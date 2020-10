Ulrich Eberl: Dieser Wandel ist in vollem Gange. KI ist schon Teil unseres Alltags, oft, ohne ‎dass wir uns dies bewusst machen. Denken Sie an Gesichtserkennung und automatische ‎Textergänzung, Sprachassistenten wie Alexa, personalisierte Werbung, ‎Übersetzungsprogramme, Gesundheits-Apps - das alles basiert auf lernfähigen Maschinen, ‎einem Kerngebiet der KI.‎ Überall, wo es um die Auswertung von Bild-, Text- und Sprachdateien oder von Messwerten ‎geht, kurz um das Aufspüren von Mustern in der Datenflut, ist KI heute schon uns Menschen ‎überlegen.‎