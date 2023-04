"Die ehrliche Antwort ist, wir können es noch nicht so genau sagen. weil diese Technologie relativ neu ist. Sie ist noch nicht so weit verbreitet. Es wird dauern, was die Auswirkungen betrifft. Aber wenn man extrapoliert von vergangenen technologischen Sprüngen her, etwa der Robotik oder Computerisierung. Dann ist es immer so gewesen dass es sich die Waage gehalten hat. Es sind Jobs weggefallen, aber es sind neue Jobs entstanden. Mindestens im gleichen Ausmaß. Bei KI ist das sicher nicht anders".