Schultz: Nein, wir können in dieser Umfrage nicht in die Details gehen, aber wir wissen, dass Menschen, die sich so äußern, häufig eine höhere wirtschaftliche Zukunftsangst haben. Das heißt nicht, dass das alles arme Menschen wären, aber die Sorge vor wirtschaftlichem Abstieg ist groß. Diese Menschen sind in der Regel auch politikverdrossener und haben weniger Zutrauen in das demokratische System in Deutschland.