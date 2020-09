Manches Erbe zeigt sich, einmal in Besitz genommen, weniger gülden als gedacht. Das gilt nicht selten auch für politisches Erbe. Das Land, dass Präsident Ramaphosa vor zwei Jahren von Vorgänger Zuma übernommen hat, ist das am weitesten entwickelte in Afrika und die zweitgrößte Volkswirtschaft des Kontinents, reich an Diamanten und Kohle, zudem mit den weltweit größten Vorräten an Gold und Platin.