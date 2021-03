Vielmehr sei damit zu rechnen, dass in solchen Fällen weitere Schadsoftware bereist eingeschleust sei. Umfangreiche weitere Sicherheitstests und teilweises Neuaufsetzen der Systeme werden in solchen Fällen unvermeidlich sein. Es kommen also noch harte Arbeitswochen mit vielen Überstunden und Nachtschichten auf die Administratoren und die Mitarbeiter im BSI-Lagezentrum zu.