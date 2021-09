Die Vorgänge zeigen: Telekommunikationsunternehmen stehen weltweit im Fokus von Online-Kriminellen. Und sie machen es den Angreifern in viel zu vielen Fällen einfach sehr leicht, ihre Systeme zu knacken. So hat das amerikanische Sicherheitsunternehmen Cybereason eine Analyse von digitalen Angriffen auf Telekommunikationsanbieter in ganz Südostasien vorgelegt.