In technischer Hinsicht ist das Streaming also ein Meisterwerk, in wirtschaftlicher Hinsicht jedoch ein Desaster - jedenfalls für die Künstler. Denn mit dem Streaming hat sich ein zutiefst unfaires Vergütungsmodell etabliert. Anders als beim Kauf von CDs fließt das Geld des Konsumenten nicht unbedingt an die Künstler, für deren Musik er sich entschieden hat, sondern in einen großen Topf, dessen Inhalt nach einem, von den Streamingdiensten festgelegten Schlüssel prozentual verteilt wird.