Der Verkäufer kann ab jetzt per nicht vorausgewähltem Kontrollkästchen ein Widerrufsverzicht des Käufers einholen. Die Bestätigung muss separat beim Bestellabschluss von dem Käufer angekreuzt werden - getrennt von der AGB-Zustimmung. Das gilt allerdings nur, wenn der Verzicht auf den Widerruf in Kopie auf einem "dauerhaften Datenträger", also zum Beispiel in der Bestellbestätigung und per E-Mail, zur Verfügung gestellt wird.