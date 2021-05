Colonial Pipeline transportiert pro Tag 2,5 Millionen Barrel (ein Barrel sind 159 Liter) an Kraftstoffen von Raffinerien an der Golf-Küste in östliche und südliche Bundesstaaten durch ihre insgesamt 8.850 Kilometer langen Leitungen. Die Haupt-Pipeline führt von Houston im südlichen Bundesstaat Texas bis in den Großraum New York an der US-Ostküste und versorgt etwa 50 Millionen Verbraucher.