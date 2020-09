Doch was macht Podcasts so beliebt? Für Medienforscherin Heise spielt die Benutzerfreundlichkeit eine große Rolle. "Sie haben das Smartphone dabei, laden sich etwas runter. Das ist vor ein paar Jahren auch in der Form noch nicht möglich gewesen", sagt sie. Zudem hätten die Medien gemerkt, dass man so eine junge Hörerschaft erreichen könne - nicht zuletzt auch durch große Erfolge wie den von Böhmermann und Schulz. Das habe viele zu dem Gedanken inspiriert: "Ich will auch so was machen. Das ist unterhaltsam. Das macht Spaß. Klingt auch irgendwie, als wäre das total leicht", so Heise. "Was es natürlich nicht ist", stellt sie klar.