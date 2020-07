Erkennungszeichen hat die Szene viele. Für Außenstehende sind diese Symbole und Memes kaum zu erkennen und wirken oft bewusst harmlos. Am weitesten verbreitet ist einerseits der Buchstabe "Q" wie auch die Losung "WWG1WGA" ("Where we go one, we go all", was sinngemäß "Einer für alle, alle für einen" bedeutet).