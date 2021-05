Noch schaukelt der unbemannte Trimaran in der Bucht von Plymouth vor der britischen Küste. "Mayflower 400" heißt das Boot - in Anlehnung an das Segelschiff, das 1620 die ersten Auswanderer nach Amerika brachte. Mit dem Segler von damals hat das neue High-Tech-Gefährt aber nur den Namen und die Route gemein.