Ein Großteil der in deutschen Kraftwerken gefundenen Sicherheitslücken ist noch nicht geschlossen. Bis Ende Januar soll dazu eine genaue Sicherheitsanalyse vorgestellt werden. Die deutschen Kraftwerksbetreiber haben gegenüber dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik darauf hingewiesen, dass bisher noch kein digitaler Angriff auf ein Kraftwerk in Deutschland erfolgt sei, der zu einer Turbinenabschaltung geführt habe.

Dass die gefundenen Sicherheitslagen allerdings zu großflächigen Stromausfällen in Deutschland führen können, wird von keinem Sicherheitsexperten mehr bestritten. Dennoch will die Bundesregierung mit dem neuen IT-Sicherheitsgesetz keine Meldepflicht für Sicherheitslücken einführen. Nachrichtendienste und Militärs, die solche Schwachstellen für digitale Angriffe und Spionage benötigen, haben ihr Veto eingelegt.