Das dreckige Geschäft mit unseren Smartphones

In jeder Batterie sind außerdem rund 6,3 Gramm Kobalt enthalten. Fast zwei Drittel der Weltproduktion an Kobalt werden in der Demokratischen Republik Kongo abgebaut. Oft unter gefährlichen Bedingungen, in selbst gegrabenen Minen. Auch Kinderarbeit ist hier an der Tagesordnung. Immer wieder kommt es in den Minen zu schweren Unfällen, stürzen Gruben ein und begraben die Arbeiter.