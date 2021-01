FDP-Bundestagsabgeordneter, Manuel Höferlin.

Denn nur so lässt sich ein IT-Lockdown vermeiden. Unternehmen und Behörden, die Angriffsspuren gefunden haben, müssen diese dokumentieren und unabhängigen Sicherheitsexperten zur Verfügung stellen. Denn nur daraus können die wichtigen Abwehrmaßnahmen abgeleitet werden.



Abwehrmaßnahmen und die Wiederherstellung der kompromittierten Systeme müssen Hand in Hand gehen. Nur dann kann ein IT-Lockdown vermieden werden. Und den will in Pandemie-Zeiten wirklich niemand riskieren.