Verdeckte Ermittler versuchen immer häufiger, den Täter zu überführen, indem sie sich als Kind ausgeben und in Kontakt mit dem Pädophilen treten. Der Täter blieb allerdings bisher straffrei. In Zukunft soll deshalb auch der Versuch strafbar sein, in dem der Täter Kontakt zu dem "Scheinkind" aufnimmt - er also bloß denkt, mit einem Kind zu kommunizieren. Laut Bundesregierung zeige der Täter auch beim Versuch die Absicht, das betroffene Kind zu sexuellen Handlungen zu bewegen oder mit ihm kinderpornografische Inhalte herzustellen. Hier komme bereits die kriminelle Energie des Täters zum Ausdruck, weshalb eine Bestrafung in diesem Stadium sachgerecht erscheint.