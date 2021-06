Für die Postbank Digitalstudie 2021 wurden im Januar und Februar 2021 rund 3.000 Menschen in Deutschland befragt. Mit der Untersuchung will die Postbank herausfinden, welche Entwicklungen sich in den verschiedenen Lebensbereichen der Bundesbürger in Bezug auf Digitalisierung allgemein und insbesondere zu Finanzthemen abzeichnen.