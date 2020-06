Filterblasen sind deshalb so gefährlich, weil sich immer mehr Leute nur in den sozialen Medien informieren. Dort selektieren Algorithmen Meinungen und Informationen, die mit dem bisherigen Weltbild der Nutzer übereinstimmen.Der Blick für andere Sichtweisen geht dadurch verloren. Der User bleibt also in seiner Blase und glaubt leichter Falschnachrichten. Das ist gerade während einer Pandemie besonders kritisch.