Resch: "Hawk" ist das System in Deutschland, das am meisten Industrienutzung haben wird. Wir rechnen mit fünf bis zehn Prozent der Rechenleistung, die direkt von der Industrie nachgefragt wird. Die Fragestellungen aus der Automobilindustrie wandeln sich jetzt in gewisser Weise. Elektromobilität hat andere Anforderungen, auch in der Simulation. Das heißt, "Hawk" wird unter anderem in der Batterie-Entwicklung eingesetzt werden, aber auch im neuen Thermo-Management, das man für Elektrofahrzeuge braucht.



Durch die höhere Rechenleistung und den größeren Speicher können wir dann auch komplexere Systeme simulieren, und es wird dann leichter, die Auslegung der Fahrzeuge zu simulieren. Auf der anderen Seite bewegen wir uns auch in Richtung Fahrsicherheit. Das haben wir auch mit dem Vorgänger-Modell von "Hawk" schon gemacht. Das wird ein weiterer Schwerpunkt bleiben. Hier spielen auch die Themen Datenanalyse und Künstliche Intelligenz eine Rolle.