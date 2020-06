Er sei wohl nicht mehr rechtzeitig gemeldet worden, hieß es aus Kreisen der Top-500-Initiatoren. Dabei richten sich viele Hoffnungen der Computerentwickler und der Anwender in der Industrie gerade auf den Hawk-Rechner. Doch das hat man in den Forschungsministerien in Berlin und Stuttgart noch nicht so richtig wahrgenommen. Die Forschungspolitik dümpelt in Sachen Supercomputer-Entwicklung ziemlich vor sich hin.