Wird dann mehr Strom benötigt als gerade erzeugt wird, speisen die Rechenzentren aus ihren Batterieanlagen ein. So kommt den Rechenzentren für die Energiewende eine ganz neue Bedeutung zu. Sie können abertausende von Megawatt in ihren Backup-Systemen puffern und so für ein nachhaltiges und stabiles Stromnetz sorgen.