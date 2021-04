Diese Flecken hatten die großen Telefonkonzerne in den vergangenen Jahren vernachlässigt: Ländliche Bereiche technologisch zu erschließen ist wenig lukrativ. Mittlerweile ist die Bundesregierung in die Bresche gesprungen. Sie hat im vergangenen Jahr beschlossen, 1,1 Milliarden Euro in die Hand zu nehmen, um die verbliebenen Funklöcher zu schließen.