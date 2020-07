US-Außenminister Mike Pompeo prangerte "orwellianische" Maßnahmen in Hongkong an. Er bezog sich damit auf den düsteren Zukunftsroman "1984" von George Orwell, in dem der britische Schriftsteller einen totalen Überwachungsstaat schilderte. Die Kommunistische Partei Chinas arbeite an der "Zerstörung des freien Hongkong", erklärte Pompeo.