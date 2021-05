Powerline-Adapter verbinden sich über das gemeinsame Stromnetz: Der Sender ist direkt am Router mit einem Ethernetkabel verbunden und schickt die Daten über das Stromnetz an den Empfänger. Der strahlt die Daten per WLAN ab und hat auch einen Ethernet-Anschluss - per Kabel also dann noch einmal empfangssicherer.