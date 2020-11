Facebook hat eine große Gruppe verboten, deren Mitglieder nach der US-Wahl zu einem Auszählungsstopp aufgerufen haben. "In Übereinstimmung mit den außergewöhnlichen Maßnahmen, die wir in dieser Zeit erhöhter Spannung ergreifen, haben wir die Gruppe 'Stop the Steal' entfernt, die Veranstaltungen in der realen Welt geschaffen hat", teilte Facebook am Donnerstag mit. "Stop the Steal" heißt übersetzt "Stoppt den Diebstahl".