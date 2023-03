Lange hat TikTok US-Nutzerdaten in Rechenzentren in den USA und Singapur gespeichert. Vor rund zwei Jahren hat das Unternehmen den Standardspeicherort geändert und die US-Nutzerdaten werden nur noch an die Oracle Cloud weitergeleitet. Die Server befinden sich in den USA und nur eine limitierte Zahl an Mitarbeitenden hat Zugang. Die Datenpraktiken wurden in Zusammenarbeit mit der US-Regierung entwickelt.