Verkehrskontrollen aus der Luft – per Drohne

In den vergangenen acht Monaten wurden etwa 3.500 Verstöße geahndet. Der Drohneneinsatz in der Verkehrsüberwachung ist in Polen vielfältig. Neben Abstandsmessungen werden auch Rotlichtverstöße, das Überfahren von durchgezogenen Linien, Missachtung von Stoppschildern, das Überholen an Fußübergängen, Nutzung vom Telefon am Steuer und auch illegale Autorennen geahndet.