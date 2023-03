"Ihr Ziel ist die vollständige Kontrolle über die Informationen in dem Gebiet, in das sie einzudringen versuchen", sagt der russische Geheimdienstexperte Andrej Soldatow, der an den Recherchen zu den "Vulkan Files" beteiligt war. "Man geht also in ein Gebiet, übernimmt die Kontrolle über die Kommunikation und nutzt diese Kontrolle dann, um Desinformationen zu verbreiten, soziale Medien zu manipulieren und Informationen zu unterdrücken."