Gabby Roncone von der zu Google gehörenden IT-Sicherheitsfirma Mandiant erklärt: Es sei wie in "alten Militär-Filmen". "Da stehen Menschen um einen Tisch herum, auf dem sie eine Karte ausgebreitet haben. Sie schieben ihre Artillerie und ihre Truppen hin und her und versuchen zu verstehen, wie der Gegner seine Bataillone bewegen wird." Am Ende gehe es darum, die schwächste Stelle ausfindig zu machen und dort zuzuschlagen. Vulkan stelle diese Karte her, auf der sich solche Angriffe planen lassen, so Roncone. "Skan-W" ermögliche Cyber-Operationen.