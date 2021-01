Jeder in Deutschland soll ganz einfach und von Zuhause aus eine Waffe herstellen können. Das ist die Vision eines Online-Netzwerks von Waffen-Enthusiasten, das in Europa und auch in Deutschland aktiv ist. Sie verbreiten Bau-Anleitungen für "Geisterwaffen" aus dem 3D-Drucker, die keine Seriennummer haben und deshalb nicht rückverfolgbar sind. In Deutschland ist die private Herstellung von Waffen illegal.