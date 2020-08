Kriminelle können ohne große Anstrengung einfach ein Pumpwerk aufbrechen. Das ist oft ein kleiner grauer Kasten am Straßenrand. Darüber kann der Angreifer dann in größere Schaltsysteme eindringen und sie manipulieren. Die Folge: Abwässer kommen dann ungeklärt in Flüsse. Abwasserkanäle laufen voll, die Brühe kommt dann durch die Gullys hoch.