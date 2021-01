Ein kostenfreier Messenger, erfunden von zwei Brüdern aus Russland, der sich optisch sehr an WhatsApp orientiert. Angabe einer Handynummer ist Pflicht. Die Chats werden zwar verschlüsselt übertragen, liegen aber standardmäßig unverschlüsselt auf den Telegram-Servern. Admins können in Gruppenchats anonym bleiben, Beiträge werden von den Betreibern selten gelöscht - das spielt allerdings auch der Verbreitung von Falschinformationen in die Hände, so dass Telegram bei Verschwörungstheoretikern und rechtsradikalen Nutzern sehr beliebt ist.