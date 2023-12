Neue Funktion bei WhatsApp: Unsichtbare Geheim-Chats

Anfang des Jahres erst hatte WhatsApp die Chatsperre eingeführt, um Unterhaltungen über sensiblere Themen besser zu schützen, beispielsweise mit der Handy-Pin oder Fingerabdruck. So schützt die Chatsperre zwar vor dem Mitlesen von Nachrichten durch andere - wer aber einen Blick auf das Display erhascht, sieht, mit wem man gechattet hatte.

Ordner "Gesperrte Chats" kann versteckt werden

Die neue Funktion geht einen Schritt weiter und macht bestimmte Unterhaltungen gänzlich unsichtbar, indem sie nicht mehr zwangsläufig auf dem Startbildschirm von WhatsApp erscheinen: Der Ordner "gesperrte Chats" kann in der Chatliste verborgen werden - dann sind diese Unterhaltungen nur noch zu sehen, wenn ein selbst erstellter Geheimcode in die Suchleiste eingegeben wird.

Und so geht's: Will man die Funktion aktivieren, einfach auf den Kontakt tippen und länger gedrückt halten, um dann im Menu die Sperrung zu aktivieren. Die neue Funktion soll weltweit in den kommenden Monaten verfügbar sein und die bereits eingeführte Chatsperre ergänzen.