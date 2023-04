In der Region Asien-Pazifik gehen die Internet-Protokoll-Adressen aus. Mit der Protokollversion 4 kann die Nachfrage nicht mehr bedient werden. Seit 1995 wird zwar an Version 6 des Internet-Protokolls gearbeitet. Doch die flächendeckende Einführung lässt auf sich warten. Der Mobilfunk-Standard Long Term Evolution, kurz: LTE, soll schnelles Internet auch in ländliche Regionen bringen. In Deutschland verhindert das die geringe Kooperationsbereitschaft der Telekommunikationsunternehmen. Wirtschaftsvertreter und Netzaktivisten schlagen auf einer internationalen Sicherheitskonferenz in London Alarm: Das Ausmaß staatlicher Internet-Überwachung gefährde gesellschaftliche und ökonomische Entwicklungen. Das World Wide Web Consortium verabschiedet die wichtigsten Standards für HTML5 und eröffnet neue Möglichkeiten der Video- und Audioeinbindung in Browser. Verstärkt über das Internet ausgeführte digitale Angriffe auf Wasserwerke sorgen für erhebliche Unsicherheit. In Deutschland sollen der Cybersicherheitsrat und das Cyberabwehrzentrum für mehr Sicherheit auch im Internet sorgen. Deren Tätigkeit wird in den folgenden Jahren ausgesprochen kontrovers diskutiert.