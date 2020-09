"Influencer haben die Möglichkeit ganze Bewegungen auszulösen", sagt Eikenbusch. Das zeige sich etwa am Fall Rezo, aber auch an der Klimaschutzbewegung "Fridays for Future", die vor allem auch in sozialen Medien stattfinde. Zu den beliebtesten Inhalten der Jugendlichen gehören auf YouTube laut der JIM-Studie zwar Gaming und Musik, immer öfter widmen sich deutsche YouTuber – nicht zuletzt seit Rezo – aber auch gesellschaftsrelevanten Themen.