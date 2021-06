Geplant ist, über beide Mediatheken eine gemeinsame Suche zu legen. Alle Inhalte von ARD und ZDF sollen über einen Klick ansteuerbar sein, von wo auch immer die Nutzer ihre Suche starten. Wer den Tatort im ZDF sucht, landet direkt an der richtigen Stelle bei der ARD. Wer die heute-show bei der ARD sucht, wird ohne Umwege an die richtige Stelle in der ZDF-Mediathek verlinkt.