Biografie

Dino Toppmöller wurde 1980, als Sohn des langjährigen Fußball-Bundesligaspielers und späteren Trainers Klaus Toppmöller, in Wadern im Saarland geboren. Benannt wurde er nach dem italienischen Torwart Dino Zoff. Seine Spielerkarriere als Stürmer begann 1999 in der Regionalliga. Später spielte er in der 2. Bundesliga für VfL Bochum Eintracht Frankfur t, die Kickers Offenbach und den FC Augsburg . Ab 2012 war er als Spielertrainer aktiv, wobei er auch für Fußballvereine in Luxemburg tätig wurde. 2016 beendete er seine Spielerkarriere. Als Co-Trainer von Julian Nagelsmann betreute er neben RB Leipzig auch den FC Bayern München und ist seit der Saison 2023/24 Cheftrainer von Eintracht Frankfurt.