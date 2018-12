Nachrichten | drehscheibe - Deutschlands älteste Videothek

Seit 40 Jahren steht Eckhard Baum in seinem Laden in Kassel und verleiht Filme. Er betreibt die älteste Videothek Deutschlands. Seit Jahrzehnten hat sich kaum etwas in seinem Laden geändert. Heute aber ist es ein Kampf ums Überleben.