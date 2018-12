Alexa Wawra beim Kochen

Quelle: ZDF

Von leckerem Essen bekommt Alexa Wawra aus München gleich gute Laune. Schon bei ihrer Oma hat sie früher in die Töpfe geschaut. So backt und kocht sie sich ihre Stimmungsaufheller heute einfach selbst. So findet sie einen guten Ausgleich zu ihrem Job als Projektmanagerin an der Uni. Außerdem fotografiert und reist sie leidenschaftlich gerne. Da war es nur logisch, dass sie ihren Foodblog "Keks & Koriander" ins Leben rief. Ihr Verlobter, "Herr Keks", darf natürlich das Ganze auch testen und inspiriert sie neben ihren Reisen zu den Rezepten.