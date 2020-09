Autopflege im Winter

In den eisigen Monaten setzen Salz und Split Autos zu. Besonders Karosserie und Dichtungen werden in Mitleidenschaft gezogen. Was ist die richtige Pflege? Welche Mittel sind zu Reinigung wirklich geeignet?

something 4 min something 09.03.2020 Video verfügbar bis 09.03.2021 Video herunterladen