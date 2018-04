Schon als Studentin hat Karina Both-Peckham davon geträumt ein Café aufzumachen. Aber zunächst verschlug es sie in die Werbebranche. Damals genoss sie es, ihre Kollegen in der Mittagspause oder Freunde nach Feierabend zu bekochen. Vor acht Jahren hat sie den Sprung in die Selbständigkeit gewagt und ihren Traum vom Café in Erfurt verwirklicht. In ihrer offenen Küche hat sie direkten Kontakt zu ihren Gästen. Denen bringt sie das Kochen auch in Kursen oder über ihren Foodblog näher.