Sarah Goller ist in einem kleinen Dorf in Baden-Württemberg aufgewachsen. Gerade hat sie ihr Studium in Englisch und Berufspädagogik abgeschlossen. Ihre Leidenschaft für Torten teilte sie schon in ihrer Schulzeit - damals bekam jede Freundin zum Geburtstag eine Torte. Auch in ihrer Familie musste an jedem Geburtstag eine Creme-Torte mit Kerzen auf der Kaffeetafel stehen. Wenn sie gerade nicht backt, sich neue Rezepte ausdenkt oder diese auf ihrem Blog im Internet teilt, liest sie gerne, verreist oder kümmert sich um ihre weiße Katze.