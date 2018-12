Zunächst vermengt man das Roggen -, Weizen- und Dinkelmehl in einer großen Schüssel gut mit der Hand. Dann das Meersalz, die Hefe und 1 TL Brotgewürz dazugeben. Anschließend den Sauerteig und die Buttermilch untermischen. Durch die Buttermilch wird der Teig geschmeidiger, weicher und das fertige Brot saftiger und länger haltbar.

Tipp: Die Buttermilch kann durch Sauerrahm, Quark, Milch, Joghurt oder laktosefreie Milch ersetzt werden. Noch rustikaler und malziger wird das Brot, wenn man statt der Buttermilch 350 ml Bier zugibt.

Dann den Teig von Hand oder mit einer Küchenmaschine und Knethaken circa 15 Minuten gut durchkneten. Er sollte glänzen und nicht zu fest oder zu weich sein. Tipp: Ist er noch zu weich, um ein Brot daraus zu formen, einfach ein wenig Weizenmehl dazugeben. Den Teig jetzt mindestens eine ½ Stunde in der Schüssel ruhen lassen. Die Ruhezeit ist sehr wichtig beim Brotbacken!

Danach den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche mit der Hand durchkneten und ihn anschließend zugedeckt eine weitere Stunde ruhen lassen. Für 2 Brote nach dieser weiteren Ruhezeit den Teig jetzt in zwei Hälften teilen und nochmals - jetzt vorsichtig - kneten. Nun legt man den Teig, mit dem Schluss nach oben, in die gefetteten, bemehlten Backformen (z.B. Kastenformen) und lässt ihn so lange zugedeckt stehen, bis sich das Volumen verdoppelt hat. Das Brot oben mit Wasser einpinseln und im vorgeheizten Ofen bei 190°C (Ober- und Unterhitze) circa 30 Minuten backen.

Dabei eine feuerfeste, kleine Schüssel Wasser mit in den Ofen geben. Nach den 30 Minuten die Temperatur auf 170°C reduzieren und weitere 30 Minuten backen. Das Brot nach insgesamt einer Stunde Backzeit aus der Form nehmen und nochmal für 15 Minuten in den ausgeschalteten Ofen legen, so bekommt man eine besonders knusprige Kruste.