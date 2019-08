Baumarktbanden

Bei einem Einbruch in einen Baumarkt in Pegau hatten die Diebe vor allem hochwertige Werkzeuge und Gartengeräte im Visier. Bereits im Mai wurde ein anderer Baumarkt in der Region, diesmal in Delitzsch, ausgeraubt.

