Nachrichten | drehscheibe - BEV Insolvenz: Folgen für die Kunden

Der Bayerische Energieversorger BEV hat Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen geriet schon zuvor in die Kritik, verschickte dubiose Rechnungen, hob Preise unerlaubt an. Was bedeutet die Insolvenz für die rund eine Million Kunden?